ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2028 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
"ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ"
ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਐਮ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ।"
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ।
29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਗੋਆ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ - ਐਮਕੇ ਸ਼ੇਖ, ਅਲਟਨ ਡੀ'ਕੋਸਟਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਵਾਰੇਸ ਫਰੇਰਾ - ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੱਤਾ ਡੀ'ਨਾਈਕ, ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਰੀ ਅਲੇਮਾਓ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੀਆਟੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਾਰਡਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਗੋਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ"
ਚੋਡਾਂਕਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਡੰਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਗੋਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ।
"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ"
ਪੰਜਾਬ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਹਿਨਾ ਕਾਵਾਰੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 2028 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਚਿਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
