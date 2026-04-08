ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, LPG ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

LPG ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 9:26 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 70% ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਭੋਜਨ, ਪੋਲੀਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪੇਂਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਸਟੀਲ, ਬੀਜ, ਧਾਤਾਂ, ਸਿਰੇਮਿਕਸ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਦਾ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ LPG ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 0.2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ LPG ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ OMCS (ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ LPG ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, PNG ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ 70% ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10% ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।
  • ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 10% ਸੁਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਐਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
  • ਤੀਜਾ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.8 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 1.06 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 77,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।

