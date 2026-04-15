CBSE 10th Board Result 2026: CBSE 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 15, 2026 at 6:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1.63 ਕਰੋੜ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਸਮੇਂ (ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 93.70% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 93.66% ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ 0.04% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ 2,483,479 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,471,777 ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,316,008 ਪਾਸ ਹੋਏ। The performance of students with Special Needs (CWSN) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 9,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,088 ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 94.99% ਪਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 92.69% ਪਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 87.50% ਪਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 2.3% ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 99.79% ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ 99.58% ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ 98.91% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 97.45% ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 97.33% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਔਸਤ 97.38% ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ 99.57%, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ 99.42%, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 93.77% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 91.43% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 99.10% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (NEP 2020) ਦੇ ਤਹਿਤ, CBSE ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 17 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 0.1% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ www.cbse.gov.in, www.results.nic.in, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ DigiLocker ਅਤੇ UMANG ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ DigiLocker ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ DigiLocker ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਅਤੇ DigiLocker ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤਸਦੀਕ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ "ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
