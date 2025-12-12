2027 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : December 12, 2025 at 8:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | On Union Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says," the cabinet has approved a budget of rs 11,718 crores for census 2027." pic.twitter.com/wnpvvkzkej— ANI (@ANI) December 12, 2025
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਗਣਨਾ (PE) - ਫਰਵਰੀ 2027 (ਯੂਟੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)।
30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ
ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ-ਵਜੋਂ-ਇੱਕ-ਸੇਵਾ (CaaS) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
- ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਗਣਨਾਕਾਰ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਗਣਨਾ ਫੀਲਡਵਰਕ ਕਰਨਗੇ।
- ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
- ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMMS), ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ (HLB) ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੈੱਬ ਮੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ HLB ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੈੱਬ ਮੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਤਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ (PE) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 18,600 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 550 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਚਾਰਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948, ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।