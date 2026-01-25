ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੋਇਆ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : January 25, 2026 at 5:30 PM IST
ਸਰਾਜ (ਹਿਮਾਚਲ): ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਲਾੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੰਜੇਹਲੀ, ਬਾਗਸਿਆਦ, ਲੰਬਾਥਚ ਕਲਹਾਨੀ, ਲੰਬਾਥਚ ਸ਼ੈਤਾਧਰ, ਥੁਨਾਗ ਅਤੇ ਸਰਾਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਕੇਓਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੁਨਾਲੀਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੀਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਈਚੜੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੀਤੇਸ਼ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਲਾੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ
ਲਾੜੇ ਗੀਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਭਾਈਚੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 23 ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜਾ ਗੀਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ, ਊਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਦੇਵੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਾਲੀਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਕਮਿਸ਼ਰਧਰ ਅਤੇ ਥਨੂਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਰੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 23 ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਲਾੜਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਬਰਫੀਲਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ।