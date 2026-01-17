ਹਾਰਵਰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ
ਨਵੀਨਤਮ CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
Published : January 17, 2026 at 9:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ (CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ 2025) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 250 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੇਲੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 270ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਝੇਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜੀਆਓ ਟੋਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਅੱਠ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CWTS) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡੇਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CWTS ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ?
ਪਹਿਲੀ CWTS ਲੀਡੇਨ ਰੈਂਕਿੰਗ 2006-2009 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਡਿੱਗੀ
ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ 2006-2009 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਸਿਆਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ
2019-2022 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਝੇਜਿਆਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਝੇਜਿਆਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2020-2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਵਰਡ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਹਾਰਵਰਡ 2021 ਤੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।