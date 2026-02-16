ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਥ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਥ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਰਾਜਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਖਰਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ।