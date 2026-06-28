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ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ 272.987 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

CHIGURUGUNTA GOLD MINES
ਚਿਤੂਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 28, 2026 at 5:35 PM IST

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ਚਿਤੂਰ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਪਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਪਮ ਦੇ ਗੁਡੂਪੱਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਿਗੁਰੁਗੁੰਟਾ-ਬਿਸਨਾਥਮ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ

ਚਿਗੁਰੁਗੁੰਟਾ-ਬਿਸਨਾਥਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਰ ਗੋਲਡ ਫੀਲਡਜ਼ (KGF) ਤੋਂ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (BGML), ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਧਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ KGF ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹੀ-ਪੱਧਰੀ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ-ਪੱਧਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਕੇਜੀਐਫ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਗੁਰੁਗੁੰਟਾ-ਬਿਸਨਾਥਮ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 156 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ

ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ NMDC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਪੱਟਾ' ਜ਼ਮੀਨ (ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਸੀ। ਇਸ ਲਈ NMDC ਕੰਪਨੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਿਗੁਰੁੰਟਾ-ਬਿਸਨਾਥਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 272,987 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਗੁਰੁੰਟਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.043 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਧਾਤ ਦੇ 5.73 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਸਨਾਥਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.173 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 4.70 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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