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30 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ, ATS ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੌਤਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BRIJESH GANJHU ENCOUNTER
ਪਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 9:51 AM IST

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ਵਾਰਾਣਸੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਉਰਫ਼ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਕਤਾ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੌਤਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

'ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ'

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰਾਮਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ

ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

'ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ'

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੰਝੂ ਉਰਫ਼ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਕਾ ਮੈਦਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੇਂਗਰਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'

ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਵਿਪਿਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਤੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।

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BRIJESH GANJHU ENCOUNTER

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