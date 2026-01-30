ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਦੀ ਸੰਗਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Published : January 30, 2026 at 6:23 PM IST
ਬਾਰਾਮਤੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਗਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜੀਤ ਦਾਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਰਨ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ।" ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀ।"
ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਟੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜੀਤ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਰਾਮਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਵਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਯੁਗੇਂਦਰ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਮਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"