ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਿੰਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤ (Etv Bharat GFX)
Published : November 16, 2025 at 2:33 PM IST

ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ (Etv Bharat)

ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ

ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਟੋਕਸ ਨੇ 1916 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੇਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਥਾਨੇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ "ਸਮਾਰਟ ਵਿਜ਼ਨ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਨੇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 28 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Etv Bharat)

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਚਾਇਤ

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਚਾਇਤ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਨੇਧਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁਮਾਰਸੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਧੌਲਾਧਰ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2,034 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ (1,033) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ (1,001) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ"

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਥਾਨੇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।"

1916 ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਥਾਨੇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰੱਖਤ ਲਾਇਆ (Etv Bharat)

ਸਵੱਛਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਥਾਨੇਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਫਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਥਾਨੇਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 'ਸਮਾਰਟ' ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੰਦੀ ਸ਼ਰੋਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਅੱਜ, ਉੱਥੇ 170 ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ। ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਤੋਂ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖੁਦ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ"।

ਪੰਚਾਇਤ ਥਾਨੇਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ (Etv Bharat)

ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 80 ਤੋਂ 90 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡ' ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (Etv Bharat)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ "ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿੰਡ" ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ (DDUPSP) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ (National Panchayat Awards) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ (Etv Bharat)

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ

ਅੱਜ, ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 550 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਲੇਨ, ਹਰ ਸੜਕ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 28 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। 28 ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ (Etv Bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ (Etv Bharat)

ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।" ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਨੇਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੇਬ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾ ਖਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਨੇਧਰ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1916 ਵਿੱਚ, ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ "ਐਪਲ ਸਟੇਟ" ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਫਸਲ।

ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਸਰੋਲ (Etv Bharat)

ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਨੇਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

