ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ IUML ਅਤੇ VCK ਦੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ TVK ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

TAMIL NADU NEW CM
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 10:09 PM IST

ਚੇਨਈ: ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੇ ਨੇ 121 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 118 ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਵੀਸੀਕੇ, ਅਤੇ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ 121 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 118 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 112 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ (118) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀਸੀਕੇ ਅਤੇ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 116 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ IUML ਅਤੇ VCK ਦੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ" ਨਾਲ TVK ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। TVK 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਵਿਜੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DMK ਅਤੇ AIADMK ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

