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TG20 ਲੀਗ 2026: CM ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਜੇਤੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹੋਏ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

TG20 LEAGUE WINNER 2026
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 10:48 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਟੀਜੀ20 ਸੀਜ਼ਨ 1' ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਜਾ, ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਬਾਸੀਵਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬਾਪੀਨੇਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਨਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। (Etv Bharat)

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ20 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ 'ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ 2026' ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੰਮਮ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

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HYDERABAD E CHAMPIONS
ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਜੇਤੂ 2026
ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
TG20 LEAGUE WINNER 2026

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