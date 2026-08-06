ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਧੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 5,100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
Published : August 6, 2026 at 6:38 PM IST
ਸੋਨੀਪਤ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਰਾਮਰਤਨ ਗੁਪਤਾ (74) ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ - ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ 5,100 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਰਾਮਰਤਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ; ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਧੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ₹5,100 ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਥੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਿਵਚਰਨ
ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਦੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ।"