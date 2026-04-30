ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: 700 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜੀਪ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਪ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਈ।
Published : April 30, 2026 at 10:55 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰੋਲਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੀਪ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ 700 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਵਾਂਗ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਲਜਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਪ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਜਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਪ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
At least 17 people killed after a jeep skidded off a road and plunged about 700 metres into a gorge in Rolpa district of Nepal.— ANI (@ANI) April 30, 2026
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੋਲਪਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਥਾਪਾ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਖੱਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।