20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਖਰੁਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਝੜਪਾਂ, ਲੱਗਿਆ ਕਰਫਿਊ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉਖਰੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ
Published : February 9, 2026 at 7:42 PM IST

ਇੰਫਾਲ/ਮਨੀਪੁਰ: ਉਖਰੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਖਰੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਟਨ ਸਾਰੀਖੋਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਗਖੁਲ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਨਾਗਾ-ਕੂਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ

ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂਗਖੁਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਸਾਰੀ ਖੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਖਰੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗਖੁਲ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। “...ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।" ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਡੇਰਾ

ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਸੀ ਡਿਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਸੀ ਡਿਖੋ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਐਲ ਨਿਊਮਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਮਫੇਲ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਫੁੱਟਹਿਲਜ਼ ਨਾਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਫਐਨਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਜੇਟੀਸੀ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ, ਲਾਂਬੂਈ, ਸ਼ਾਂਗਕਾਈ ਅਤੇ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਿਟਨ ਸਾਰੀਖੋਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।

ਇੰਫਾਲ-ਉਖਰੁਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਖਰੁਲ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ-ਉਖਰੁਲ-ਇੰਫਾਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਣ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

