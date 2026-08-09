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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 'ਬੰਧਕ', ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ !

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

INDIAN FARMER IN BANGLADESH
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 'ਬੰਧਕ' ਬਣਾਇਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 7:05 PM IST

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ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਦੇ ਰਾਜਗੰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੀਜੀਬੀ (ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੋਪ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਾਂਕਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਬੀਜੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ? ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ?

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾਸਨ ਅਤੇ ਚੌਲਹਾਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ (ਬੀਓਪੀ) ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 30 ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਲ ਟੀ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੀਜੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਾਂਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 'ਬਦਲੇ' ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜੈਗੋਪਾਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

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