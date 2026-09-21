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ਗੰਗਾ ਨਦੀਂ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 4 ਲਾਪਤਾ

ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣ ਗਏ 10 ਬੱਚੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

BHAGALPUR CHILDREN DROWNED
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 2:11 PM IST

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ਭਾਗਲਪੁਰ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ?

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕੁੰਠਪੁਰ ਦੁਧੈਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ।

6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ, 4 ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਦੇ ਤਾਰੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਾ-ਧਰਮਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਦੁਧੈਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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TAGGED:

BHAGALPUR DROWNING
ਕਰਮਾ ਧਰਮਾ ਪੂਜਾ
ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬੱਚੇ
DROWNING IN BHAGALPUR
BHAGALPUR CHILDREN DROWNED

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