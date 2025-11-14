ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਠੰਢ, 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ, ਝਰਨੇ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ।
Published : November 14, 2025 at 6:52 PM IST
ਚਮੋਲੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਵੈਟਰ, ਜੈਕਟ, ਟੋਪੀਆਂ, ਮਫਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਘਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕੱਚ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਡ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਸ਼ੇਸ਼ਨੇਤਰ ਝੀਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 0.5-1 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।