240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਮਸਤ

ਖੰਮਮ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

Telangana youth wins lottery in UAE
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ UAE 'ਚ ਜਿੱਤੀ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਮਸੂਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭੀਮਾਵਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮ ਜੈਕਪਾਟ ਦਾ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਲਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਅ 23ਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 29 ਸਾਲਾ ਬੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਉਸ ਲਈ ਇਨੀਂ ਲੱਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ₹240 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੈ ਅਨਿਲ

ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਦਾ ਜੈਕਪਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਤਮ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ।

ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨਿਲ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭੂਲਕਸ਼ਮੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਤੇਨਪੱਲੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ।" ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬੋਲਾ ਮਾਧਵਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

