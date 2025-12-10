ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਬਣਿਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ' ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Published : December 10, 2025 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ "ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ" ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਕੀਨੇਨੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 154 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਬਾਸੀਵਾ ਰਾਓ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਟਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 2047 ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ।
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"