ਸਿਡਨੀ ਹਮਲਾ:ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ 1998 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

BONDI BEACH SHOOTING
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ। (AP)
Published : December 16, 2025 at 10:17 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ 1998 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

  1. ਐਤਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹਨੁੱਕਾ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ (50) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ (24) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ISIS ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  2. ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਵੇਨੇਰਾ ਗ੍ਰੋਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਨਵੀਦ (ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
  3. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
  4. ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।
  5. ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਦ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
  6. ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਜਿਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਵੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਵੇਨੇਰਾ ਗ੍ਰੋਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ "ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਸਾਜਿਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਬੋਂਦੀ ਬੀਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਵੀਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

