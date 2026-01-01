ETV Bharat / bharat

ਵਾਹ! ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੀ ਗਏ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ।

RECORD LIQUOR SALES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 1, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਗਈ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 8.30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ 7.78 ਲੱਖ ਕੇਸ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 2,731 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 2,731 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 1,198, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 928 ਅਤੇ ਰਚਾਕੋਂਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 605 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਗਲ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 15 ਈਗਲ ਫੋਰਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਾਰ ਡੀਜੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 38 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਟੀਯੂ ਨੇੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 28 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 18 ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਰਸਿੰਘੀ ਸਥਿਤ ਸਵਰਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਐਸਓਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

