ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ, 6 ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : March 11, 2026 at 2:02 PM IST
ਮੇਡਕ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਡਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਘਨਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਿੰਗਾਸਨੀਪੱਲੀ ਥਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਜੁਲਾ ਥਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਜੁਲਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਡਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿਕਾਨੂਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਚਰਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੇਡਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਘਨਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਥਾਂਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਚੇਗੁੰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਚਰਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।