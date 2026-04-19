ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ, 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 3:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ) ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ MMTS ਸੇਵਾ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 38,000 ਤੋਂ 42,000 ਯਾਤਰੀ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ 121 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 80 ਤੋਂ 88 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,000 ਤੋਂ 42,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਯੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ GM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੈਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ MMTS ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- 2 ਜੂਨ ਤੋਂ MMTS ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ।
- ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ MMTS ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- MMTS ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ RTC ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਮਟੀਐਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈਟੀਵਾਈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਯੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।