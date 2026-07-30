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ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਕਰ

ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।

CM REVANTH REDDY PLANE
ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 1:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ (6E717) ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ'

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 8:35 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ 229 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11.56 ਲੱਖ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ


ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ, ਸੋਕੇ, ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ'


ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆਏ


ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

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CM REVANTH REDDY PLANE

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