ਕੌਣ ਸੀ Tejas Crash ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਇਲਟ ਨਮਨ? ਪਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ

ਕੌਣ ਸੀ Tejas Crash ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਇਲਟ ਨਮਨ? ਪਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ
ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਇਲਟ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ (ਨਮਨ)? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : November 22, 2025 at 8:39 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਮਾਂਸ਼ ਪਦਿਆਲਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਬਾਗਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ
ਨਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਸਿਆਲ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰੋਟਾ ਬਾਗਵਾਨ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਂਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਪਦਿਆਲਕੜ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰੋਟਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਨਗਰੋਟਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਡੀਐਮ, ਨਗਰੋਟਾ ਬਾਗਵਾਨ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ
ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਬਈ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪਾਇਲਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਨਮਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 21, 2025
देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।
शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
वीर सपूत… pic.twitter.com/lfX1yinf4Q
ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਮਗੀਨ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ, 37, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਬਾਗਵਾਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਂਸ਼ ਸਿਆਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਦਿਆਲਕੜ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।