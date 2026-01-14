ETV Bharat / bharat

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖ਼ਤਮ... 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਤੀਜੀ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਪਿਆਰ

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ (Photo Courtesy:@TejYadav14)
ਬਿਹਾਰ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੁੜਾ-ਦਹੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੁੜਾ-ਦਹੀ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਈ...'

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਇਸ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?

8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ (Photo Courtesy:@TejYadav14)

ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦਹੀਂ-ਚੂੜਾ ਦਾਅਵਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਭਤੀਜੀ, ਕਾਤਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਬਿਤਾਇਆ।"

ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਮਾਂ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਭਰਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ'

ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਸੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਯਾਦਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

'1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ'

ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।'

ਕੀ ਲਾਲੂ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?

ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੂੜਾ-ਦਹੀ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

