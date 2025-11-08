ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ATC ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ
ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 8, 2025 at 2:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (AMSS) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
दिल्ली हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी किया है, " एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहायक स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (amss) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित… pic.twitter.com/BswdI5cKJ0— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2025
AMSS ਸਿਸਟਮ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ AMSS ਸਿਸਟਮ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ATC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Delhi | The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), which supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal— ANI (@ANI) November 8, 2025
(Visuals from Terminal 2) pic.twitter.com/fxVL3g4ZN9
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।" ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ AMSS (ਜੋ ATC ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IndiGo tweets, " airport operator and atc teams are working on priority to fully restore systems and stabilise operations. the situation is expected to be normalised over the next few hours. during this period, some departure and arrival timings may continue to be adjusted. our… https://t.co/2h6VE7xLGB pic.twitter.com/qlQ6bZIBVo— ANI (@ANI) November 8, 2025
ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 250 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (IGIA), ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), that supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal, and all concerned authorities are… https://t.co/4Vjpcd84uw pic.twitter.com/ccMQz03q0X— ANI (@ANI) November 8, 2025
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਆਈ?
AMSS ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ, ਉਚਾਈ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ, ਉਡਾਣ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ, ਉਡਾਣ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਰੱਦ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਏਅਰਸਪੇਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। AMSS ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ: ATC, ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨ। ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇਕਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।