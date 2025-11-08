ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ATC ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਆਊਟੇਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Delhi Indira Gandhi International Airport
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ATC ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 8, 2025 at 2:30 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (AMSS) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

AMSS ਸਿਸਟਮ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ AMSS ਸਿਸਟਮ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ATC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 250 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (IGIA), ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 250 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (IGIA), ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਆਈ?

AMSS ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ, ਉਚਾਈ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ, ਉਡਾਣ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ, ਉਡਾਣ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਰੱਦ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਏਅਰਸਪੇਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। AMSS ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ: ATC, ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨ। ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੇਕਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

