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ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ! ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

JHARKHAND TEACHER RECRUITMENT
ਨੰਦਲਾਲ ਰਵਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 1, 2026 at 9:52 AM IST

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ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 12,500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 26,000 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਹੁਦੇ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 58 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕ 57 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ।

JHARKHAND TEACHER RECRUITMENT
ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (Etv Bharat)

29 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਮਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਦਲਾਲ ਰਾਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨੰਦਲਾਲ ਰਾਵਾਨੀ 2006 ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (JTET) ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਨੰਦਲਾਲ ਰਾਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 2006 ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 30 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।"

JHARKHAND TEACHER RECRUITMENT
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ (Etv Bharat)

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਯੂਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੂਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨਿਯੂਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।"

ਦਰਅਸਲ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ-ਟੀਚਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

JHARKHAND TEACHER RECRUITMENT
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੂਮ ਅੰਸਾਰੀ (Etv Bharat)

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

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ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
JHARKHAND TEACHER RECRUITMENT

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