ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ'।
Published : April 22, 2026 at 9:11 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਥਿਓਗ: ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਿਓਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਲੋ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। "ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਲੋ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹੈ" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 8-10 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" - ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ"। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
"ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਿਯੋਗ