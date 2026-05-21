ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਟਰੱਕ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Published : May 21, 2026 at 1:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (21 ਮਈ) ਤੋਂ ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੱਕ, ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਦਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ
ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-
"ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਕਿਰਾਏ ਉਹੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਇਵਰ ਜਮੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਇਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ..ਆਮਦਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਹੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ।"