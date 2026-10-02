ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ 2026: ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਬੋਲੇ- "ਤੇਜਸ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਰਾਜ ਵਰਗਾ..."
ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Published : October 2, 2026 at 1:54 PM IST
ਜੋਧਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ 2026 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Six days in. The momentum is building.— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 1, 2026
From handshakes to high-speed sorties, #ExTarangShakti26 is bringing together people, platforms and professionals from across the world.
Friendships on the ground. Aircraft in the skies. Precision in the air and on the line.
Power in… pic.twitter.com/XwF5GVL6vT
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀਅਨ ਸਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੈਗਾਸ 26 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।"
#TarangShakti2026— Spokesperson & PRO Jaipur MoD (@PRODefRjsthn) October 1, 2026
Hear the roar. See fifth-generation airpower in action. 🇺🇸✈️🇮🇳#Jodhpur, #Rajasthan
The F-35A Lightning II takes to Indian skies at #TarangShakti26, showcasing the defining edge of Fiifth-Generation Combat Aviation—Stealth, Advanced Sensors, Sensor Fusion,… pic.twitter.com/4jCcFOStur
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਸ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਰਾਜ 2000 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"
#WATCH | Jodhpur | Exercise Tarang Shakti | Deputy Commander of the French Air Defence and Air Operations Command, Major General Julien Sabéné, says, " we have known each other for a long time now. the indian air force has had french equipment since the 1950s, starting in 1952… pic.twitter.com/okEPs1Ad5G— ANI (@ANI) October 1, 2026
1952 ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਪਕਰਣ
ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1952 ਵਿੱਚ ਔਵਰਗਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
Ex Tarang Shakti " highlight" of pegase 26, says french air force deputy commander; hails rafale interoperability with iaf— ANI Digital (@ani_digital) October 1, 2026
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