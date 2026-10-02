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ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ 2026: ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਬੋਲੇ- "ਤੇਜਸ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਰਾਜ ਵਰਗਾ..."

ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

Tarang shakti 2026
F-35A ਲਾਈਟਨਿੰਗ II (Source : X: @PRODefRjsthn)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 1:54 PM IST

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ਜੋਧਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਜੋਧਪੁਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ 2026 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀਅਨ ਸਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੈਗਾਸ 26 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।"

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਸ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਰਾਜ 2000 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

1952 ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਪਕਰਣ

ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1952 ਵਿੱਚ ਔਵਰਗਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

FRENCH AIR DEFENCE DEPUTY COMMANDER
ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ 2026
AIR OPERATIONS
TARANG SHAKTI 2026

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