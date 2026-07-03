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'ਥਾਲਾਪਤੀ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

KARUR STAMPEDE
'ਥਾਲਾਪਤੀ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 9:02 AM IST

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ਕਰੂਰ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 41 ਲੋਕਾਂ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਰ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕਰੂਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਨਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

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KARUR STAMPEDE
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