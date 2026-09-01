ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : September 1, 2026 at 12:16 PM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 52 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼
ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੱਬਾ
ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਮ ਮੰਦਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੋਪੁਰਮ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 3,000 ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਮ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾਂ-ਸਾਊਥ ਟਾਵਰ ਗੇਟ, ਨਾਰਥ ਗੇਟ ਅਤੇ ਈਸਟ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਟਾਵਰ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਣੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2,000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੇਫ ਵਿੱਚ 5 ਫੋਨ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਗੇਟ 'ਤੇ 500-500 ਲੌਕਰ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3,000 ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫੋਨ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।-ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ
ਪਲਾਨੀ ਦੰਡਯੁਧਪਾਣੀ ਮੰਦਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪਲਾਨੀ ਦੰਡਯੁਧਪਾਣੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗਿਰੀਵਾਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਕਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਦੁਰਾਈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅੱਮਾਨ ਮੰਦਰ: 2 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਦੁਰਾਈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅੱਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੀਰ ਵਸੰਤਰਾਇਆ ਮੰਡਪਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅੱਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਰੂਪੰਕੁੰਦਰਮ ਅਤੇ ਅਲਾਗਰ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਨਮਲਈਅਰ ਮੰਦਰ: ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਮਲਈਅਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਗਤ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਟਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਜਾਵੁਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ, ਤਿਰੂਚੇਂਦੁਰ ਦਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦਾ ਰਾਮਨਾਥਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੰਜਾਵੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਤੰਜਾਵੁਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੰਨੈਨਲੁਰ ਮਰਿਅਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਇਹ ਰੋਕ VIPs 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਆਮ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਰਗੇ VIPs 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।
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