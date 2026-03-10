ETV Bharat / bharat

ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

Tamil Nadu: Mosquito coil causes house fire, kills couple and child
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 10, 2026 at 8:46 PM IST

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ

ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 36 ਸਾਲਾ ਪਾਰਥੀਬਨ, ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਿਤਰਾ (25) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਡੂਵੰਚੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਂਡੁਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਥੀਬਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਰਾਮਨਾਥ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਥੀਬਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਪਾਰਥੀਬਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਿਤਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੁਡੂਵੰਚੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਸੋਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

