ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ
22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : June 24, 2026 at 3:35 PM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਥਾਈਮਾਮਨ ਥੰਗਾ ਮੋਥੀਰਾਮ ਥਿਟਮ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹13,600 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹755.83 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਮਾ (ਥਾਈਮਾਮਨ) ਆਪਣੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ 'ਮਾਤਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ ₹1,364 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅੰਗੂਠੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 24/7 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਗੂਠੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।