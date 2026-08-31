ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ?
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published : August 31, 2026 at 4:44 PM IST
ਚੇਨੱਈ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 110 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਵਿਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਰ 41 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ₹44 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ₹41 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ₹3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹44 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3.15 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਧੁਰਾਮੰਗਲਮ ਵਿਖੇ SIPCOT ਦੁਆਰਾ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
196 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 196 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ 33,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਵਿੱਚ 20,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ।
ਤ੍ਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਰਮੀਨਲ ਫਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (TIDCO) ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 36 ਨਵੇਂ 33/11 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਕੰਡਕਟਰ, ਪਿੱਲਰ ਬਾਕਸ, ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।