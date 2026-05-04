ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026
ਵਿਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਮੀਜ਼ਹਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 109 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 118 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਥਾਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 'ਦ੍ਰਾਵਿੜ' ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤਮੀਜ਼ਹਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ' (ਟੀਵੀਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸੱਚਾ "ਲੋਕ ਨੇਤਾ" (ਜਨ ਨਾਇਕ) ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ-ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੀਵੀਕੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਜਾਂ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 'ਵਿਸਲ ਪੋਡੂ' ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਐਸ.ਏ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਫੇਲਿਕਸ ਗੈਰਾਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ... ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 'ਜੇਕਰ ਪਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੁੱਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।"

ਵਿਜੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ (ਪੂਰਬੀ) ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,579 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ - ਕੁੱਲ 22 ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇਨੀਗੋ ਇਰੁਦਯਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਪੇਰਾਮਬੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਲੀਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਇੱਥੇ, ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ 64 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀਐਮਕੇ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) 5 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2026
