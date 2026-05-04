ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ TVK ਨਿਕਲੀ ਅੱਗੇ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 84.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਦੂ, 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 11:38 AM IST

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ 52 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ 65 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਮ.ਆਰ. ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ 1,556 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਟੀਵੀਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਨੂੰ 98-120 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 92-100 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 22-32 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਫੇਲਿਕਸ ਗੈਰਾਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ"

ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 164 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 84.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ 118 ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 164 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 167 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 27 'ਤੇ, ਪੱਟਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ (ਪੀਐਮਕੇ) ਨੇ 18 'ਤੇ, ਅਤੇ ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੀ ਏਐਮਐਮਕੇ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।

