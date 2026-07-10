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CM ਵਿਜੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

GOVT JOBS TO KARUR STAMPEDE VICTIMS
ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਦੇਣਗੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 1:56 PM IST

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ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ਼ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੂਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੂਰ-ਸਲੇਮ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਟਲਸ ਕਲੈਯਾਰੰਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰੂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਇਨਾਤ

ਇਸ ਫੇਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ, ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਭਗਦੜ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

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ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
GOVT JOBS TO KARUR STAMPEDE VICTIMS

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