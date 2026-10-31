ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 31, 2026 at 2:57 PM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (TNPSC) ਗਰੁੱਪ 1, ਗਰੁੱਪ 2, ਗਰੁੱਪ 2A, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 4 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਰੁੱਪ 1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, TNPSC ਗਰੁੱਪ 1 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC, BCM, MBC/DNC, SC, ST) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 47 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ 2 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 2A ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਗਰੁੱਪ 2 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 2A ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ - ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ 4 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ-ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ।