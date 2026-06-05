ETV Bharat / bharat

CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

Tamil Nadu Chief Minister Vijay
CM ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕਲੌਤੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ.ਵੀ. ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯੋਤੀਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡੀਐਮਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏ. ਸਰਵਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੀਵੀਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'

TAGGED:

CM VIJAY ON RS ELECTION 2026
ਵਿਜੈ ਥਲਾਪਥੀ
RAJYASABHA ELECTION 2026
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ
TAMIL NADU NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.