ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ - '4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ'

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ (File/ ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2026 at 2:08 PM IST

ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗੀ ਐਮ. ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਈ ਦਿਵਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਥਲਾਈਵਰ ਕਲੈਗਨਾਰ (ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

4 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ

ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।"

ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਿਗਨਾਰ ਅੰਨਾ (ਸੀ. ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 'ਥਲਾਈਵਰ' ਕਲਾਈਗਨਾਰ (ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ) ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

65-80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਪੋਲ ਏਜੰਸੀ ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 125-145 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ 65-80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ 122-132 ਸੀਟਾਂ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 80-100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ 0-6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ।

ਪੀ-ਮਾਰਕਿਊ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ 125-145 ਸੀਟਾਂ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਲਈ 1-6 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲ ਇਨਸਾਈਟ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ 120-140 ਸੀਟਾਂ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਲਈ 30-40 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਲਈ 98-120 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 92-100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 22-32 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

