ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ 1200 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ 1200 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Published : April 21, 2026 at 11:14 AM IST
ਚੇਨਈ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕੇ
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 105 ਨੂੰ "ਖਰਚ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,938 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੁਲਤ
85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ, ਆਮ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।