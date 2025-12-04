ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ,ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ,ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : December 4, 2025 at 6:16 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਪੇਖਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।