ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ

ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ
ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 31, 2026 at 5:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਨਾਜ਼ਿਮ, ਕਾਸਿਮ, ਅਨਸ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
'ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਦੁਰਲੱਭ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ" ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ।
Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi— ANI (@ANI) July 31, 2026
'ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਮ, ਕਾਸਿਮ, ਅਨਸ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨ ਉਰਫ਼ ਮੁੱਲਾਜੀ ਉਰਫ਼ ਸਲਮਾਨ, ਸਮੀਰ ਖਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼, ਗੁਲਫਾਮ, ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਉਰਫ਼ ਮੂਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਪੁਲੀਆ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ 51 ਚਾਕੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।