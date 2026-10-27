ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਤਬਲੇ ਤੇ ਵਜਾਏ 12 ਤਾਲ, 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮ
ਛੋਟੀ ਸਵਰਾਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 8:51 PM IST
ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਉਮਰ ਦਾ ਮਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂਰਾਜ ਹੇਗੜੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ ਹੇਗੜੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਨਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਤਬਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਬਲੇ ਵੱਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਤਬਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਬੀਟ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਾਸ਼੍ਰੀ ਹੇਗੜੇ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲੇ 'ਤੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਨਾਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਪਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਿਭਾ ਨੇ
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