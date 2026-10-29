'ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ', ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ

'ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ', ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ
Ramdev Sanatan statement: ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 3:32 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ: ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੌਧਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ:
ਪਤੰਜਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 52ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਢਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਸੇਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਧਿਐਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੇਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनम् All India Oriental Conference (AIOC) उद्घाटन सत्र सनातन धर्म के मूल तत्वों का सन्देश... University Of Patanjali #AllIndiaOrientalConference https://t.co/pBjA9kHGsp— स्वामी रामदेव (@yogrishiramdev) October 29, 2026
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਜਗਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼:
ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਵਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਗਤਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਨਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਢਲ ਸਿੰਘ ਬਿਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।"