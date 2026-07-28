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ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ? ਗੁਜਰਾਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐਮਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

PAPER LEAK OF BAMS EXAM
ਪੇਪਰ ਲੀਕ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 8:36 PM IST

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ਜਾਮਨਗਰ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਸਰਜਰੀ' ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 'ਸਰਜਰੀ' ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਟਸਐਪ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 26 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ।

"ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

PAPER LEAK OF BAMS EXAM
GUJARAT AYURVEDA UNIVERSITY
VICE CHANCELLOR NARESH JAIN
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ
PAPER LEAK OF BAMS EXAM

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